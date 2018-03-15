В Югре угонщики не смогли завести автомобиль и толкали его полкилометра

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мар — РИА Новости. Двое молодых людей в Нягани (ХМАО) пытались угнать автомобиль "Ока" без аккумулятора, но не смогли завести машину и примерно полкилометра толкали ее по снегу, сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, в дежурную часть обратилась жительница Нягани, заявив об угоне автомобиля "Ока", которым никто не пользовался с начала зимы. Она также пояснила, что аккумулятора в машине не было. В течение суток подозреваемые в угоне были задержаны, ими оказались местные жители 16 и 22 лет, которые ранее не попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Полицейские выяснили, что молодые люди в один из дней заметили возле дома в микрорайоне Поселок автомобиль "Ока", который был занесен снегом. В ночное время они вернулись для того, чтобы угнать его.

"Очистив машину от снега и разбив окно, они пытались завести автомобиль. Завести транспортное средство молодым людям не удалось, и они приняли решение толкать машину. Однако через 400 метров злоумышленники бросили автомобиль и скрылись", — рассказали в УМВД.

В ведомстве также добавили, что молодые люди в настоящее время находятся под подпиской о невыезде, по факту угона возбуждено уголовное дело.