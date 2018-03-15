В Хабаровске кооператив по два раза продавал квартиры в строящемся доме

ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Полиция возбудила дело в отношении директора строительного кооператива в Хабаровском крае, который подозревается в мошенничестве при возведении жилого дома, сообщает региональное УМВД РФ.

В полицию обратился житель Хабаровского района с заявлением о том, что кооператив не выполнил договорные обязательства при строительстве жилого многоквартирного дома. Ущерб потерпевший оценил в 1,5 миллиона рублей.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что жилое помещение на момент оформления договора с потерпевшим ранее уже было продано другому собственнику", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полиция просит потерпевших обманутых дольщиков обращаться в отдел МВД России по Хабаровскому району.