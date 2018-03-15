В Приморье школьники сняли на видео избиение двух детей

ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Несколько школьников в Приморье избили двух детей и сняли это на видео, сообщает краевое СУСК России.

"На территории школы в городе Артем несколько несовершеннолетних из хулиганских побуждений нанесли побои двум 11-летним школьникам, при этом сопровождая все свои действия видеосъемкой", — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что возбуждено уголовное дело статье 116 "Побои".