В Сочи мужчина убил падчерицу и заявил о ее "пропаже" в полицию

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Сочи мужчина убил свою пятилетнюю падчерицу, после чего заявил о "пропаже" ребенка в полицию. Об этом сообщает телеканал "360".

Отчим девочки, 28-летний Мурад Шахмирзаев, остался с ребенком на время, что ее мама находилась в роддоме. В среду мужчина обратился к правоохранителям, заявив, что девочка не вернулась с прогулки. В то время как ребенка начали искать более 800 жителей Сочи, сам Шахмирзаев исчез.

Позже его нашли в одном из хостелов в Адлере. Тогда он признался, что убил девочку, а тело закопал в лесу.

По сообщениям СМИ, в ночь происшествия девочка вела себя очень шумно. Тогда мужчина ударил ребенка в живот, после чего она обиделась и ушла спать. Наутро Шахмирзаев обнаружил мертвую девочку и, решив избавиться от тела, вывез ее из дома и закопал.