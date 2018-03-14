В Сочи мужчина убил падчерицу и заявил о ее "пропаже" в полицию

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Сочи мужчина убил свою пятилетнюю падчерицу, после чего заявил о "пропаже" ребенка в полицию. Об этом сообщает телеканал "360".
Позже его нашли в одном из хостелов в Адлере. Тогда он признался, что убил девочку, а тело закопал в лесу.
По сообщениям СМИ, в ночь происшествия девочка вела себя очень шумно. Тогда мужчина ударил ребенка в живот, после чего она обиделась и ушла спать. Наутро Шахмирзаев обнаружил мертвую девочку и, решив избавиться от тела, вывез ее из дома и закопал.