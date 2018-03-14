В Москве начали проверку после столкновения электрички с трактором

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура ведет проверку по факту столкновения опрокинувшегося трактора и электропоезда сообщением Фрязево — Москва, заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Екатерина Короткова.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения 14 марта трактора и электропоезда сообщением Фрязево-Москва", — сказала Короткова.

По ее словам, колесный трактор с прицепным ковшом, принадлежащий компании "Эпоха Возрождения", работал на перегоне Лосиноостровская – Москва-Ярославская (не доезжая 1 км до станции Маленковская Ярославского направления МЖД), в результате маневров на заснеженном участке опрокинулся и оказался рядом с путями.

В результате электричка сообщением Фрязево — Москва задела трактор, одна колесная пара первого вагона сошла по ходу движения. Пассажиры электропоезда не пострадали, машинист трактора доставлен в 33-ю городскую больницу Москвы. В настоящее время движение поездов полностью восстановлено.

Проведение проверки поручено Московско-Ярославскому транспортному прокурору.