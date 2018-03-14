В Воронеже задержали мужчину, напавшего на десятилетнюю школьницу

ВОРОНЕЖ, 14 мар — РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений школьнице в Воронеже, сообщает в среду главное управление МВД по региону.
"Накануне сотрудниками полиции УМВД России по Воронежу задержан 40-летний местный житель, подозреваемый в причинении телесных повреждений несовершеннолетней", — говорится в сообщении. Уточняется, что подозреваемый "нанес ей удар в область лица".
По факту причинения телесных повреждений возбуждено уголовное дело по статье "Побои", однако, как пояснил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД по региону, после установления степени тяжести травм ребенка, дело может быть переквалифицировано и по более тяжелой статье УК РФ.
Собеседник агентства также пояснил, что безработный мужчина был задержан поздно вечером у себя дома в Коминтерновском районе. По предварительным данным, с девочкой знаком он не был, а напал на нее без видимых причин.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.