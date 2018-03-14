Источник сообщил о пострадавшем при ДТП с электричкой и трактором в Москве

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. При столкновении электрички с трактором в Москве пострадал водитель-тракторист, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее источник сообщил агентству о том, что электричка в среду днем столкнулась с трактором вблизи станции Маленковская на северо-востоке Москвы, первый вагон сошел с рельсов. Две опоры моста в результате столкновения были повреждены.

"Пострадал водитель трактора", — сказал собеседник агентства.

О других пострадавших он не сообщил.