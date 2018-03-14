В МЧС рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве газа в Петербурге

Жилой дом на улице Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв газа. 13 марта 2018

Жилой дом на улице Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв газа. 13 марта 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Петербурге находится в удовлетворительном состоянии, сообщил журналистам глава ГУМЧС по городу Алексей Аникин.

Ранее представитель НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, куда был госпитализирован 35-летний мужчина, сообщил РИА Новости, что пострадавший получил ожоги 10% тела.

"Состояние пострадавшего удовлетворительное, его перевели в общую палату из отделения реанимации", — сказал он.

Аникин добавил, что вечером в среду городские службы планируют завершить фасадные работы в разрушенном участке здания, чтобы жильцы второй и четвертой парадной смогли вернуться в свои квартиры.

Хлопок газа с последующим возгоранием произошел во вторник в жилом доме на проспекте Народного ополчения, 219. Обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах здания. Из здания были эвакуированы жильцы, в том числе шесть лежачих больных, которые временно размещены в одном из лечебных учреждений, один человек пострадал и был госпитализирован.