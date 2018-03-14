В Ногинске в многоквартирном доме нашли четыре тела, сообщил источник

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Четыре тела обнаружены в среду днем в многоквартирном жилом доме в подмосковном Ногинске — по предварительным данным, речь идет об убийстве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В квартире жилого дома на улице Центральная в поселке Красный электрик (административно относится к Ногинску) при вскрытии обнаружены четыре разложившихся тела", — сказал собеседник агентства.

По его словам, речь может идти об убийстве. Обстоятельства гибели людей и их личности устанавливаются.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области подтвердили факт обнаружения тел погибших. По предварительным данным полиции, всего было найдено четыре тела. О причине их смерти в главке не сообщили.