СК в Адыгее рассказал о бездействии свидетелей убийства

СОЧИ, 14 мар — РИА Новости. Никто из свидетелей убийства 31-летнего мужчины в Адыгее, которое зафиксировали камеры видеонаблюдения, не обратился в полицию, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

По информации СУСК РФ по Адыгее, преступление произошло 13 марта напротив входа в здание автостанции в городе Майкопе. На кадрах видео, которое опубликовано в Telegram-канале СК РФ, видно, как один мужчина ранит другого ножом на улице, при этом находившиеся поблизости люди не обращают на это внимания.

"Подозреваемый… на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес имевшимся у него ножом один удар в область подколенной впадины правой ноги 31-летнему потерпевшему. В результате от полученного ножевого ранения последний скончался в больнице", — говорится в сообщении регионального ведомства.

Уточняется, что в настоящее время 28-летний подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело.

"Ни один свидетель убийства не вызвал полицию", — сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.