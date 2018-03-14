СК в Адыгее рассказал о бездействии свидетелей убийства

СОЧИ, 14 мар — РИА Новости. Никто из свидетелей убийства 31-летнего мужчины в Адыгее, которое зафиксировали камеры видеонаблюдения, не обратился в полицию, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Подозреваемый… на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес имевшимся у него ножом один удар в область подколенной впадины правой ноги 31-летнему потерпевшему. В результате от полученного ножевого ранения последний скончался в больнице", — говорится в сообщении регионального ведомства.
Уточняется, что в настоящее время 28-летний подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело.
"Ни один свидетель убийства не вызвал полицию", — сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.