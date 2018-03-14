В Перми задержали водителя, протаранившего машину скорой

ПЕРМЬ, 14 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали на 72 часа водителя "Лады", протаранившего машину скорой помощи в центре Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по краю.

В ночь на понедельник на пересечении улиц Ленина и Крисанова в Перми автомобиль "Лада Веста" без госномеров выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в машину скорой помощи, в которой находилась бригада фельдшеров. С места ДТП 24-летний водитель легкового автомобиля скрылся. Четверых пострадавших доставили в медучреждения, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Спустя сутки одна из пострадавших в ДТП скончалась в больнице, после чего дело переквалифицировали на часть 3 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"Водитель задержан на 72 часа", — рассказали в полиции.

По данным МВД, заседание Ленинского районного суда Перми по избранию меры пресечения для подозреваемого назначено на 15 марта.

Ранее видео ДТП было опубликовано сайте Пермской дирекции дорожного движения. На записи с камер наблюдения видно, как машина скорой помощи выезжает на перекресток на зеленый сигнал светофора. При повороте налево ее сбивает легковой автомобиль. От сильного удара обе машины разворачивает. Через мгновение на месте ДТП появляется патруль ДПС, который, вероятно, преследовал мчащий на большой скорости легковой автомобиль.