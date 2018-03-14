В Кисловодске маршрутка столкнулась с иномаркой

ПЯТИГОРСК, 14 мар — РИА Новости. Маршрутка в Кисловодске выехала на встречную полосу и столкнулась с легковушкой, в результате чего трое человек пострадали, в том числе школьница и пенсионерка, сообщает в среду управление ГИБДД по Ставропольскому краю.

"Во вторник, по предварительной версии, водитель автобуса "ГАЗель" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся со встречного направления автомобилем Renault Logan", — говорится в сообщении.

В результате ДТП пассажир автомобиля Renault — 46-летняя жительница Кисловодска и два пассажира автобуса: 12-летняя школьница и 68-летняя пенсионерка получили телесные повреждения, им назначено амбулаторное лечение, отмечено в сообщении.

"За рулем автобуса находился 30-летний житель Карачаево-Черкесской республики, который в момент ДТП был трезв, за последние 2 года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. В салоне автобуса находились 10 пассажиров, технические неисправности у транспортного средства не выявлены. По факту происшествия проводится проверка", — добавили в ведомстве.