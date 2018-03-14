В Перми ищут двух пропавших подростков

ПЕРМЬ, 14 мар — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Перми второй день ищут пропавших без вести подростков, обучающихся в одной из школ Мотовилихинского района, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Пермскому краю.

В понедельник 12-летняя Виктория Кобякова и 14-летний Георгий Монин ушли из дома в школу и не вернулись. По сообщению СК, утром мать девочки довезла ее до остановки общественного транспорта "Улица Старцева". Школьница предупредила, что зайдет в гости к подруге, а после отправится в школу, однако на уроках девочка не появилась. В этот же день утром мать пропавшего мальчика ушла на работу, ее сын чуть позднее должен был уйти в школу, но на занятиях он не появился.

"Дети ушли из дома в школу и пропали без вести, их местонахождение до сих пор не известно", — говорится в сообщении.

Для полного, всестороннего выяснения всех обстоятельств и установления в кратчайший срок местонахождения детей следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а,в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних лиц).

По данным следствия, дети обучаются в одной общеобразовательной школе, проживают в своих семьях. На профилактических учетах не состоят. По месту жительства и учебы характеризуются удовлетворительно.

Следователи обратились к жителям Перми и Пермского края за помощью в розыске подростков. Всех, кто располагает информацией о местонахождении и обстоятельствах исчезновения детей, просят сообщить об этом в полицию.