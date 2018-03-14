Жителя Великого Новгорода осудили за покупку наркотика через Telegram

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Новгородский районный суд приговорил местного жителя Максима Павлова к трем с половиной годам лишения свободы условно за приобретение наркотического средства в крупном размере через мессенджер Telegram, сообщает в среду областная прокуратура.
Уголовное дело расследовалось по статье "Незаконные приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта наркотического средства в крупном размере", уточнили в прокуратуре.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке, информирует ведомство.