Жителя Великого Новгорода осудили за покупку наркотика через Telegram

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Новгородский районный суд приговорил местного жителя Максима Павлова к трем с половиной годам лишения свободы условно за приобретение наркотического средства в крупном размере через мессенджер Telegram, сообщает в среду областная прокуратура.

"Судом установлено, что в августе 2017 года Павлов у неустановленного лица в городе Великий Новгород через мессенджер Telegram приобрел наркотическое средство массой более 2,8 грамма за 1200 рублей, которое хранил до задержания сотрудниками полиции. Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью. Приговором суда Павлову назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года", — говорится в сообщении.

Уголовное дело расследовалось по статье "Незаконные приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта наркотического средства в крупном размере", уточнили в прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке, информирует ведомство.