Власти Петербурга окажут помощь жильцам дома, где взорвался газ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Жильцам поврежденных после взрыва газа в жилом доме на проспекте Народного ополчения в Санкт-Петербурге квартир будет оказана экстренная социальная помощь, сообщает городской комитет по социальной политике.

Хлопок газа с последующим возгоранием произошел во вторник в жилом доме на проспекте Народного ополчения, 219. Обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах. Частичные повреждения получили восемь квартир. Из здания были эвакуированы жильцы, в том числе шесть лежачих больных, которые временно размещены в одном из лечебных учреждений, один человек пострадал и был госпитализирован.

"Закон Санкт-Петербурга предусматривает оказание срочной социальной помощи людям, оказавшимся в кризисной ситуации. И в рамках этого закона у нас есть финансовые источники в бюджете, которые позволяют оперативно оказать поддержку людям, оказавшимся в таких условиях. На основании их заявления будет выплачена сумма в пределах 100 тысяч рублей. Это сейчас, экстренно. А далее на основании документов и заключения комиссии могут быть и другие суммы", — сказал председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, слова которого приводятся в сообщении.

По информации комитета, жильцам с заявлением необходимо обратиться в администрацию Красносельского района. Решение о назначении помощи будет принимать специальная комиссия. Согласно закону Петербурга, в зависимости от количества членов семьи, проживавших в сгоревшем помещении, размер оказываемой помощи может составить от 100 тысяч рублей до 250 тысяч рублей.