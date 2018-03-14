В Москве арестовали трех предлагаемых террористов

Один из задержанных по подозрению в подготовке терактов. архивное фото

Один из задержанных по подозрению в подготовке терактов. архивное фото

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Мещанский суд Москвы санкционировал арест трех предполагаемых террористов, сообщили РИА Новости в суде.

О какой именно террористической организации идет речь, в суде не уточнили.

Ранее сообщалось, что ФСБ и МВД России пресекли в Москве и Подмосковье деятельность этнической преступной группы, переправлявшей сторонников террористической группировки "Исламское государство"* в Сирию и Ирак, задержаны 60 человек.

"Суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рахматшоева З. А., которому вменяются части 1 и 2 статьи 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации)", — сказали в суде. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть по пожизненного лишения свободы.

Также, уточнили в суде, по ходатайству следователя были арестованы Тошматов Б. А. и Алимардонов И. А., которым инкриминируется часть 1 статьи 205.1 (Содействие террористической деятельности) УК РФ.

*Террористическая организация, запрещенная в России