В Иркутской области мужчина ударил подростка кочергой по голове

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Следователи в Иркутской области задержали мужчину, который кочергой ударил по голове подростка, возвращавшегося с дня рождения друга, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК России.

"Семнадцатилетний потерпевший и его знакомый возвращались ночью домой с празднования дня рождения… На перекрестке улицы 4-й Пятисотниц и переулка Свободного города Черемхово к молодым людям подошли четверо неизвестных мужчин, один из которых, не выдвигая никаких требований, несколько раз ударил подростка по голове кочергой и скрылся в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

Сообщается, что следователи задержали 21-летнего местного жителя, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности. В ходе допроса он рассказал, что незадолго до происшествия между его другом и подростком произошел конфликт. Молодой человек "вооружился кочергой" из чувства мести, сообщает СК. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Потерпевшему оказали необходимую медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Известно, что семья, в которой воспитывается школьник, неполная, на учете в ПДН не состоит.