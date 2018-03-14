В Сочи женщина напала на фельдшера скорой помощи

СОЧИ, 14 мар — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту нападения пациентки на фельдшера скорой помощи в городской больнице Сочи №4, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе управления здравоохранения горадминистрации, инцидент произошел 9 марта.

"Фельдшер скорой помощи доставила пациентку в отделение горбольницы №4 в Адлере. Во время оформления пациентка проявила агрессию и напала на фельдшера. В результате нападения фельдшер получила ушибы, в тот же день ей была оказана необходимая помощь. После случившегося она подала заявление в полицию", — заявил собеседник агентства, добавив, что по заявлениям очевидцев, у напавшей женщины были все признаки алкогольного опьянения.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.

"Полицией зарегистрирован материал по заявлению сотрудника скорой помощи. По факту случившегося проводится проверка", — сообщили РИА Новости в ГУМВД России по Краснодарскому краю.