В Петербурге проверяют данные о том, что школьник ранил сверстника ножом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту информации о том, что ученик одной из школ района получил ранение ножом от своего одноклассника, сообщает городское надзорное ведомство.

В настоящее время сотрудники прокуратуры района выясняют все обстоятельства произошедшего.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, а также органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.

По данным издания "Невские Новости", вечером 13 марта в Детскую больницу №19 имени Раухфуса в сопровождении родителей обратился мальчик. Врачи диагностировали у подростка колото-резаное ранение левого бедра. Мальчика в удовлетворительном состоянии отпустили домой для прохождения амбулаторного лечения. По словам пострадавшего, 7 марта на перемене в гимназии одноклассник ранил его ножом.

С начала года произошло несколько резонансных ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек). Генеральный прокурор Юрий Чайка ранее сообщил о создании в ведомстве управления по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних после инцидентов в школах.