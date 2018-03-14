Житель Кузбасса выплатит миллион рублей женщине, заразившейся от него ВИЧ

КЕМЕРОВО, 14 мар — РИА Новости. Прокопьевский районный суд приговорил 33-летнего местного жителя к 1 году условного лишения свободы и обязал выплатить 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда бывшей сожительнице, которую он заразил ВИЧ-инфекцией, сообщает в среду главк МВД по Кемеровской области.

Привлечь мужчину к ответственности потребовала 30-летняя жительница одного из поселков Прокопьевского района. Полицейские выяснили, что отношения между парой продолжались около 10 месяцев.

"Только после расставания женщина узнала о заражении ВИЧ. Ей также стало известно, что ее бывший сожитель уже не первый год состоял на учете в медучреждении с аналогичным диагнозом. По закону он был обязан предупредить женщину о имевшемся у него заболевании и использовать контрацептивы, однако ничего из этого он не сделал", — говорится в сообщении.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела и в ходе дознания полностью признал свою вину. По его словам, он утаил от сожительницы информацию о своем положительном ВИЧ-статусе, так как боялся, что она с ним расстанется.

"Суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил ему наказание в виде 1 года условного лишения свободы. Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшей, по которому осужденный обязан выплатить ей компенсацию морального вреда в виде 1 миллиона рублей", — отмечает ведомство.

Полицейские напоминают, что УК РФ предусматривает ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией лицом, который знал о данном диагнозе. Санкции статьи 122 предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет. Если же инфицированный заразил двух и более лиц или несовершеннолетнего, то применяется более жесткая мера наказания — до 8 лет лишения свободы.