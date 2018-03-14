Жительница Рязанской области умерла после удаления зуба

ВОРОНЕЖ, 14 мар — РИА Новости. В Рязанской области проверяют данные о смерти женщины после посещения стоматолога, сообщило региональное управление СК.RZN.info, куда обратились знакомые умершей. По их словам, 6 марта 36-летняя жительница города Сасово пришла в центральную районную больницу, чтобы удалить зуб. Спустя сутки у нее начались головные боли, рвота, поднялась температура. Терапевт диагностировал грипп и выписала лекарства. Вызванная скорая сделала укол, но в больницу не забрала. В итоге женщина скончалась.
Организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства случившегося.
Как сообщает портал, у женщины осталась маленькая дочь.