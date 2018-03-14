В Москве задержали работника обменного пункта, укравшего миллион долларов

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Москве операциониста пункта обмена валют и его подельника, которые подозреваются в хищении 1 миллиона долларов США, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в отделение полиции поступило сообщение о хищении денежных средств. Потерпевший рассказал, что со своими знакомыми обратился в пункт обмена валют для обмена 1 миллиона долларов США в российские рубли. Операционист, получив сумку с деньгами, закрыл окно кассы якобы для подсчета переданных купюр и покинул помещение через запасной выход

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве совместно с оперативниками УВД по ЦАО при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих подозреваемых в мошенничестве. В отношении задержанных – 46-летнего и 43-летнего жителей Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила она.

Также Волк добавила, что фигуранты, не имея разрешительных документов и лицензии на осуществление банковской деятельности, арендовали помещение, где ранее функционировала операционная касса. Кроме того, соучастники злоумышленников порекомендовали потерпевшему данный пункт обмена валют как имеющий наиболее выгодный курс.

Добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.