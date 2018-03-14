В Югре пьяный мужчина избил фельдшера, прибывшего на вызов к его ребенку

МОСКВА/ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 мар — РИА Новости. Пьяный мужчина в Югре ударил по голове фельдшера скорой помощи, прибывшего по вызову к его ребенку, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей… "Побои", — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 8 марта 2018 года бригада "скорой" прибыла в СОТ "Движенец" на вызов к ребенку. Отец ребенка находился в состоянии алкогольного опьянения и стал грубить прибывшему фельдшеру, после чего ударил его рукой по голове.

Как пояснили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Югре, пострадавший медработник — мужчина. В настоящее время допрашиваются участники и очевидцы событий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в СУСК.