В Петербурге жильцы пострадавшего от взрыва дома вернулись в свои квартиры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Часть дома на проспекте Народного ополчения в Петербурге, пострадавшего от взрыва газа, снова заселена, но более 300 его жильцов еще не вернулись домой из-за продолжающихся работ по исследованию безопасности несущих конструкций, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
"Работы МЧС по исследованию конструкций и перекрытий продолжаются, также продолжаются работы по демонтажу на месте хлопка. Жителям разрешили вернуться в сопровождении сотрудников МЧС и полиции, чтобы забрать свои вещи. Сейчас часть дома уже заселена, но более 300 человек еще не смогли вернуться, они расселились у родственников, 20 человек остаются в пунктах временного размещения", — сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, рассматриваются две версии случившегося: хлопок бытового газа и хлопок газового баллона.