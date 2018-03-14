В Астрахани завели дело после гибели двух пенсионеров из-за прорыва трубы

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели супружеской пары в результате порыва трубы с горячей водой у них дома в Астрахани, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 февраля в одной из квартир на улице Зеленой в Астрахани, в которой проживали супруги пенсионного возраста, произошел прорыв трубы с горячей водой. Соседи позвонили в службу спасения и детям супружеской пары. Прибывшие на место спасатели и родственники обнаружили тела супругов без признаков жизни, пол квартиры был покрыт водой из неисправной трубы.

"После гибели супружеской пары пенсионеров от ожогов в результате прорыва трубы с горячей водой в Астрахани возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что представители управляющей компании были в курсе проблем с водоснабжением в данной квартире.

Как сообщает пресс-служба ведомства, смерть пенсионеров наступила в результате полученных ожогов. В настоящее время следователи изъяли и анализируют необходимую документацию.