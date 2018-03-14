Житель Новокузнецка получил 17 лет тюрьмы за убийство сына сожительницы

КЕМЕРОВО, 14 мар — РИА Новости. Суд признал 31-летнего жителя Новокузнецка виновным в убийстве двухлетнего ребёнка сожительницы из ревности к его биологическому отцу и приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязал его выплатить два миллиона рублей компенсации морального вреда, сообщает в среду следственное управление СК РФ по Кемеровской области.

По данным ведомства, осужденный, проживая с сожительницей и двумя ее малолетними детьми, был недоволен, когда детей навещал их родной отец, считая, что это повод видеться последнему с бывшей женой. Женщина отрицала наличие симпатий к бывшему мужу, но убеждала сожителя, что дети должны видеться с отцом. Испытывая сильную ревность, осужденный решил убить двухлетнего сына сожительницы.

"Накануне совершения преступления он сообщил ей, что намерен уйти от неё, так как считает, что она ему изменяет. Когда женщина была на работе, он положил подушку на лицо ребёнка и удерживал, пока тот не перестал подавать признаки жизни", — говорится в сообщении.

Вернувшись с работы, женщина обнаружила в машине сожителя без сознания. Достав его из салона, она побежала домой, где нашла сына в бессознательном состоянии. Взяв его на руки, она поехала в больницу, однако по дороге попала в автомобильную пробку и заехала к сестре, чтобы от неё вызвать скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали смерть мальчика.

Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал в полном объёме. По ходатайству следователя до вынесения приговора ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В итоге суд признал его виновным по статье "Убийство малолетнего". "Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, два миллиона рублей компенсации морального вреда", — уточнили в управлении.