В Салехарде грузовик сбил двоих детей, переходивших дорогу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 мар — РИА Новости. Грузовик в Салехарде (ЯНАО) наехал на двух детей, которые перебегали дорогу, им назначено амбулаторное лечение, сообщили в среду РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.

"Во вторник, в 18.25 по местному времени (16.25 мск) на улице Чапаева водитель грузового автомобиля не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на двух несовершеннолетних — мальчиков 6 и 10 лет. В результате ДТП ребята получили незначительные травмы — ушибы головы, им назначено амбулаторное лечение", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, водитель не превышал скорость в момент ДТП.

"Если бы он не сбавил скорость перед пешеходным переходом, то тяжесть последствий, травмы у детей, были бы серьезнее. А так он среагировал и сбавил скорость, вывернул руль, уйдя на встречную полосу, и дети отделались незначительными травмами", — подчеркнул представитель автоинспекции.

Он также отметил, что дети перебегали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не убедившись в собственной безопасности. Как уточнили в пресс-службе окружного управлении МВД, один из детей выбежал на дорогу, однако в этот момент второй ребенок потянул его за куртку обратно на тротуар, успев заметить движущийся автомобиль. В настоящее время полицейские проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.