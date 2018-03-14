Во Владивостоке в бухте затонул плавучий пирс

Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. архивное фото

Вид с Орлиной сопки на вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 14 мар – РИА Новости. Плавучий пирс затонул во Владивостоке в бухте Диомид, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

"Около 06.10 (23.10 мск 13 марта) 14 марта в бухте Диомид затонул плавучий пирс, он лег носовой частью на грунт, а кормовая осталась у причала. Пирс – это стапельная палуба бывшего плавдока. Он использовался для судов компании "Восток Транссервис", — сказал собеседник.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, загрязнения бухты нет.

Ранее похожий инцидент произошел в другой бухте Владивостока – Золотой рог. Плавучий док затонул у причала "Дальзавода" ночью 12 марта. Пострадавших нет, разлива топлива нет, так как в доке ничего не было. Все суда, находящиеся рядом, заранее увели.