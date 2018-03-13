В Петербурге из дома, где взорвался газ, эвакуировали около 60 человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Около 60 человек из подъезда жилого дома на проспекте Народного ополчения в Петербурге, где взорвался газ, разместили в школе, сообщил журналистам вице-губернатор города Николай Бондаренко.
"59 человек находятся в 399-й школе. Это жители этой парадной", — сказал вице-губернатор, отметив, что "в этой парадной, в которой произошло происшествие, где есть разрушения, и однозначно сегодня люди ночевать там не будут, там находиться опасно".
В настоящее время эвакуированные жильцы обеспечены питанием, им оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.
Он также отметил, что жильцам пострадавших квартир может быть предоставлено жилье в маневренном фонде.
"Все люди, которые изъявят желание разместиться в маневренном фонде, им будет предоставлена такая возможность. У района такая возможность есть. Пока мы не получили ни одного обращения", — сказал Бондаренко.