В Петербурге из дома, где взорвался газ, эвакуировали около 60 человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Около 60 человек из подъезда жилого дома на проспекте Народного ополчения в Петербурге, где взорвался газ, разместили в школе, сообщил журналистам вице-губернатор города Николай Бондаренко.

Хлопок бытового газа с последующим возгоранием произошел во вторник в жилом доме на проспекте Народного ополчения, 219. Обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах здания. Из здания эвакуированы 82 жильца, в том числе шесть лежачих больных, которые временно размещены в одном из лечебных учреждений, еще один человек пострадал и был госпитализирован. Поисковые работы завершены.

"59 человек находятся в 399-й школе. Это жители этой парадной", — сказал вице-губернатор, отметив, что "в этой парадной, в которой произошло происшествие, где есть разрушения, и однозначно сегодня люди ночевать там не будут, там находиться опасно".

В настоящее время эвакуированные жильцы обеспечены питанием, им оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.

По словам Бондаренко, в ближайшее время на место придет строительная техника, которая будет заниматься разборкой поврежденных конструкций дома. "Сейчас прибудет техника, которая будет заниматься разборкой тех повреждений, которые имеются, для того чтобы понять, что дальше делать с этим домом. Специалисты, которые проведут первичное обследование и дадут первые рекомендации, находятся здесь на месте и готовы приступить к работе", — сказал вице-губернатор.

Он также отметил, что жильцам пострадавших квартир может быть предоставлено жилье в маневренном фонде.

"Все люди, которые изъявят желание разместиться в маневренном фонде, им будет предоставлена такая возможность. У района такая возможность есть. Пока мы не получили ни одного обращения", — сказал Бондаренко.