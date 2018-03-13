Спасатели обследуют жилой дом в Петербурге, где взорвался газ

Жилой дом на улице Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв газа. 13 марта 2018

Жилой дом на улице Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв газа. 13 марта 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Спасатели начали обследовать комплексом "Струна" жилой дом в Петербурге, в котором произошел взрыв бытового газа, сообщил начальник ГУМЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

Хлопок бытового газа с последующим возгоранием произошел во вторник в жилом доме на проспекте Народного ополчения, 219. Обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах здания. Из здания эвакуированы 82 жильца, один человек госпитализирован, также доставлены в больницы шесть лежачих больных, проживавших в доме. Поисковые работы завершены.

"Мы сейчас приступили к проверке комплексом "Струна". Проверяем конструкции здания, чтобы принять решение о возможности пустить людей в квартиры тех подъездов, которые не пострадали", — сказал Аникин журналистам.

"Судя по тем конструкциям, которые мы осмотрели, основной удар был на восьмом-девятом этажах. Дальше там лестничные марши не нарушены. Специалисты работают, как я уже сказал, комплексом "Струна". Для визуального осмотра мы попросили прибыть сюда специалистов комитета по строительству, жилищного комитета, профессиональных людей, которые разбираются в состоянии строительных конструкций ", — добавил он.

Аникин добавил, что на места работают 189 человек личного состава и 47 единиц техники, создан оперативный штаб.