В МЧС рассказали подробности о взрыве в жилом доме в Петербурге

Жилой дом на улице Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв газа. 13 марта 2018

Жилой дом на улице Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв газа. 13 марта 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Пострадавший при взрыве бытового газа в жилом доме, по предварительным данным, был жильцом квартиры, в которой произошел хлопок, сообщил начальник ГУМЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

Хлопок бытового газа с последующим возгоранием произошел во вторник в жилом доме на проспекте Народного ополчения, 219. Обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах здания. Из здания эвакуированы 82 жильца, один человек госпитализирован. Поисковые работы завершены.

"В настоящий момент у нас имеется один пострадавший, предположительно, это человек, который проживал в квартире №105, где, по предварительной версии, произошел хлопок", — сказал журналистам Аникин.

Аникин добавил, что также госпитализированы шесть человек, которые не могли передвигаться самостоятельно и были эвакуированы после обхода квартир.

"Сейчас у нас шесть человек направлены в 15-ю больницу, там они находятся. Но это не пострадавшие от пожара. Это больные люди, которые находились в доме", — добавил он.

"У кого-то давление поднялось, у кого-то голова заболела, поэтому они обратились в скорую помощь и получили квалифицированную помощь", — уточнил он.