В Петербурге почти половина квартир дома после взрыва осталась без света

Жилой дом на улице Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв газа. 13 марта 2018

Жилой дом на улице Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв газа. 13 марта 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Почти половина квартир девятиэтажного дома в Петербурге, в котором произошел взрыв газа, остаются без света, передает корреспондент РИА Новости.

Хлопок бытового газа с последующим возгоранием произошел во вторник в жилом доме на проспекте Народного ополчения, 219. Обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах здания. Из здания эвакуированы 82 жильца, один человек госпитализирован. Поисковые работы завершены.

Подъезд к жилому дому, в котором произошел взрыв, затруднен, машины встают в пробку примерно за километр.

Вокруг дома частично выставлено оцепление. По периметру стоит множество автомобилей спецтехники, пожарные машины, аварийные, автомобили полиции. К месту обрушения подогнали кран МЧС.

Также огорожен участок напротив дома, кусок территории торгового комплекса "Карусель".

Вокруг оцепления собралось большое количество местных жителей и журналистов.