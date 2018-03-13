Очевидцы рассказали о взрыве в жилом доме в Петербурге

Жилой дом на улице Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв газа. 13 марта 2018

Жилой дом на улице Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв газа. 13 марта 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Очевидцы взрыва в жилом доме в Санкт-Петербурге рассказали РИА Новости, что в момент ЧП "весь дом тряхнуло".

Хлопок бытового газа с последующим возгоранием произошел во вторник в жилом доме на проспекте Народного ополчения. Обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах здания.

"Весь дом тряхнуло, стекла посыпались. В доме живет моя бабушка, слава богу, с бабушкой все в порядке", — сказала корреспонденту РИА Новости очевидец взрыва Екатерина.

"Мой сын был дома, услышал взрыв, разбились стекла. Наша квартира на пятом этаже. Сын играл в телефоне. У нашей тети из-за взрыва прихватило сердце, помощь оказали своевременно. Сын сказал, что "была жесть". У нас там кот остался и ящерица", — рассказала очевидец Юлия.

"Ощущения от взрыва были такие сильные, что сначала подумала, что рядом упал самолет. Пол заходил ходуном, окно и стены двинулись как живые, аж собака подпрыгнула. Взрывная волна была такой мощной, что дошла до Таллинского шоссе, до нашей пятиэтажки, а это почти километр до места взрыва", — рассказала местная жительница Татьяна Леонидовна.