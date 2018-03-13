В Петербурге закончили поисковые работы после взрыва в жилом доме

Жилой дом на улице Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв газа. 13 марта 2018

Жилой дом на улице Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв газа. 13 марта 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Поисковые работы в жилом доме на проспекте Народного ополчения в Петербурге, где произошел взрыв, завершены, сообщает городское ГУМЧС.

Хлопок бытового газа с последующим возгоранием произошел во вторник в жилом доме на проспекте Народного ополчения, 219. Обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах здания.

"В 19.20 поисковые работы завершены", — говорится в сообщении.

В настоящее время здание отключено от газо- и энергоснабжения.

"Из здания эвакуированы 82 человека, в том числе 6 лежачих больных, которые временно размещены в одном из лечебных учреждений. Бригадой скорой помощи на месте происшествия осмотрены два человека. Один из них от госпитализации отказался, второй – мужчина 35 лет – доставлен в больницу", — отмечают в ведомстве.

На базе гимназии № 399 на улице Добровольцев развернут пункт временного размещения жильцов пострадавшего дома. Кроме того, для размещения людей предоставлены два автобуса ГУП "Пассажиравтотранс".