В Петербурге госпитализировали пострадавшего после взрыва в жилом доме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Один человек госпитализирован после взрыва в жилом доме на проспекте Народного ополчения в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской станции скорой медицинской помощи.
Хлопок бытового газа с последующим возгоранием произошел во вторник в жилом доме на проспекте Народного ополчения. Обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах здания.
"На данный момент один пострадавший госпитализирован с ожогами в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе", — сказала она.