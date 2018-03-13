В Петербурге госпитализировали пострадавшего после взрыва в жилом доме

Жилой дом на улице Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв газа. 13 марта 2018

Жилой дом на улице Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв газа. 13 марта 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Один человек госпитализирован после взрыва в жилом доме на проспекте Народного ополчения в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской станции скорой медицинской помощи.

Хлопок бытового газа с последующим возгоранием произошел во вторник в жилом доме на проспекте Народного ополчения. Обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах здания.

"На данный момент один пострадавший госпитализирован с ожогами в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе", — сказала она.