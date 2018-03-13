Россельхознадзор обнаружил новую вспышку АЧС под Калининградом

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россельхознадзор вновь обнаружил вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Калининградской области, сообщает ведомство во вторник.

Вирус обнаружили 7 марта в патологическом материале дикого кабана, добытого на территории охотничьего хозяйства "Пугачево" некоммерческой организации "Фонд охраны животного мира и воспроизводства биоресурсов", расположенного на территории Нестеровского района.

"В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы Калининградской области под контролем управления Россельхознадзора по Калининградской области. Мероприятия проводятся в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС", — говорится в сообщении.

Ранее ведомство уже находило очаги АЧС в этом регионе. К примеру, в середине февраля геном вируса нашли у дикого кабана на территории Багратионовского района.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.