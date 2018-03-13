Трое жителей Ингушетии пойдут под суд в Северной Осетии за торговлю оружием

НАЛЬЧИК, 13 мар – РИА Новости. Заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Ингушетии, которых обвиняют в торговле оружием и взрывчаткой на территории Северной Осетии и Ставропольского края, сообщает сайт Генпрокуратуры РФ.
Кроме того, по данным следствия, в селении Чермен Пригородного района Северной Осетии они незаконно сбыли три взрывных устройства: армейские взрывпакеты, начиненные поражающими элементами – сапожными гвоздями.
Мужчинам предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, а также их незаконном сбыте.
"Уголовное дело направлено в Пригородный районный суд Республики Северная Осетия – Алания для рассмотрения по существу", — уточняет Генпрокуратура.