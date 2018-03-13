Трое жителей Ингушетии пойдут под суд в Северной Осетии за торговлю оружием

НАЛЬЧИК, 13 мар – РИА Новости. Заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Ингушетии, которых обвиняют в торговле оружием и взрывчаткой на территории Северной Осетии и Ставропольского края, сообщает сайт Генпрокуратуры РФ.

"Следствием установлено, что в июне 2017 года Аслан Котиев, Аюп Торшхоев и Адихан Мациев в поселке Прогресс Кировского района Ставропольского края незаконно сбыли два пистолета Макарова и 16 патронов к ним", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным следствия, в селении Чермен Пригородного района Северной Осетии они незаконно сбыли три взрывных устройства: армейские взрывпакеты, начиненные поражающими элементами – сапожными гвоздями.

По версии следователей, Котиев и Торшхоев также незаконно хранили по месту своего жительства в Ингушетии автоматы Калашникова и 60 патронов к ним. Кроме этого, Котиев, как считает следствие, незаконно хранил ручную гранату "Ф-1".

Мужчинам предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, а также их незаконном сбыте.

"Уголовное дело направлено в Пригородный районный суд Республики Северная Осетия – Алания для рассмотрения по существу", — уточняет Генпрокуратура.