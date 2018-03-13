Трех пермских чиновников оштрафовали за незаконное изъятие детей из семьи

ПЕРМЬ, 13 мар — РИА Новости. Троим сотрудникам управления социального развития администрации Пермского района назначены судебные штрафы за незаконное изъятие трех детей из семьи, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

В ноябре прошлого года ведущий специалист отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управления социального развития забрал из школы и садика троих детей в возрасте 14, девяти и шести лет. Прямое указание на изъятие детей из семьи дали начальник отдела и начальник управления администрации Пермского района. Детей поместили в социально-реабилитационный центр в Добрянке. В приюте дети находились в течение месяца, пока родители не добились их возвращения в семью.

"Постановлением суда специалисту и руководителям, давшим заведомо незаконные указания, назначена мера уголовно-правового характера в виде судебных штрафов", — говорится в сообщении.

По данным следственных органов, подозреваемые полностью возместили ущерб и принесли семье извинения.

Громкий случай изъятия детей произошел ранее в семье Савиновских из Екатеринбурга. По словам матери, двух приемных детей забрали у нее после того, как она сделала операцию по удалению молочных желез. Власти заявляли, что детей забрали из-за болезни женщины, при которой не разрешается усыновлять детей, однако адвокат Савиновских опроверг наличие такого заболевания. Также сообщалось, что органам опеки якобы не понравилось, что Савиновских под мужским псевдонимом писала в интернете рассказы о жизни трансгендера. Сама Савиновских сообщала, что не собирается менять пол, как могли подумать органы опеки. Ее муж заявлял, что у приемных детей в их семье было все необходимое.

Похожая ситуация произошла в конце прошлого года в Хакасии, где у местной жительницы изъяли семерых приемных детей из-за того, что, по мнению службы опеки, у одного из мальчиков были слишком длинные волосы. Тогда суд обязал вернуть детей приемной матери.