Трех пермских чиновников оштрафовали за незаконное изъятие детей из семьи

ПЕРМЬ, 13 мар — РИА Новости. Троим сотрудникам управления социального развития администрации Пермского района назначены судебные штрафы за незаконное изъятие трех детей из семьи, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю.
"Постановлением суда специалисту и руководителям, давшим заведомо незаконные указания, назначена мера уголовно-правового характера в виде судебных штрафов", — говорится в сообщении.
По данным следственных органов, подозреваемые полностью возместили ущерб и принесли семье извинения.
Громкий случай изъятия детей произошел ранее в семье Савиновских из Екатеринбурга. По словам матери, двух приемных детей забрали у нее после того, как она сделала операцию по удалению молочных желез. Власти заявляли, что детей забрали из-за болезни женщины, при которой не разрешается усыновлять детей, однако адвокат Савиновских опроверг наличие такого заболевания. Также сообщалось, что органам опеки якобы не понравилось, что Савиновских под мужским псевдонимом писала в интернете рассказы о жизни трансгендера. Сама Савиновских сообщала, что не собирается менять пол, как могли подумать органы опеки. Ее муж заявлял, что у приемных детей в их семье было все необходимое.
Похожая ситуация произошла в конце прошлого года в Хакасии, где у местной жительницы изъяли семерых приемных детей из-за того, что, по мнению службы опеки, у одного из мальчиков были слишком длинные волосы. Тогда суд обязал вернуть детей приемной матери.