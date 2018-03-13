В Подмосковье произошел хлопок газа в котельной

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Хлопок газа произошел во вторник в котельной в подмосковном Орехово-Зуево, пострадала женщина, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным следователей, в результате инцидента оказалась повреждена кирпичная оболочка котла, но возгорания не произошло. По факту произошедшего организована проверка.
"Место происшествия осмотрено следователями. В ближайшее время будет опрошено руководство и второй оператор котельной. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отмечает ГСУСК.