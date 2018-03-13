Суд в Оренбурге арестовал подозреваемых в убийстве бизнесмена и его сына

УФА, 13 мар — РИА Новости. Суд города Оренбург арестовал на два месяца трех задержанных, которые подозреваются в жестоком убийстве бизнесмена и его маленького сына, тела которых были найдены в автомобиле, сообщил РИА Новости представитель Центрального городского суда.

В середине января во дворе жилых домов города Оренбург в салоне внедорожника были обнаружены тела местного бизнесмена и его 7-летнего сына. Экспертиза установила, что они погибли от многочисленных ножевых ранений. В региональном СУСК заявляли, что преступники подожгли автомобиль, чтобы скрыть улики. Следователи рассматривали различные версии происшествия, в том числе убийство из-за профессиональной деятельности бизнесмена. По подозрению в жестоком убийстве были задержаны трое мужчин.

"Оренбургский городской суд вынес решение арестовать всех задержанных на два месяца на время следствия. Мужчины были арестованы в зале суда, сейчас помещены в СИЗО Оренбурга", — сказал агентству представитель суда.