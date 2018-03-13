ГП просят проверить чиновников, не выделивших самолет для умирающей девочки

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Зампред комитета ГД по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР), являющийся куратором Воронежа по линии партии, призвал Генпрокуратуру РФ проверить действия чиновников из Минздрава, опоздавших с выделением борта санитарной авиации для 6-летней девочки, сообщает пресс-служба депутата.

Отмечается, что ребёнку с редким заболеванием — легочно-артериовенозной мальфармацией — требовалась срочная пересадка легких. Девочку из Воронежа ждали в одной из индийских клиник, оставалось только согласовать перелет с Минздравом РФ, выделявшим санавиацию. Однако 11 марта девочка умерла в больнице, так и не успев вылететь в Индию.

"В том, что из-за бюрократических проволочек умер ребенок, виновата сама система… Требую, чтобы Генпрокуратура провела проверку и нашла тех, кто допустил эту трагедию. Каждого из ответственных за это чиновников нужно судить по статье УК РФ "умышленное убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии". У ребенка был шанс на выздоровление, но его отобрали", — заявил Чернышов.