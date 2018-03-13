В Ленобласти мальчик погиб, катаясь на перилах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Следственные органы в Ленинградской области проводят проверку после того, как в больнице скончался 9-летний мальчик, упавший в лестничный пролет с высоты второго этажа при попытке скатиться по перилам, сообщает СУСК РФ по региону.

"Двенадцатого марта в ГБУЗ ЛО "Тосненская клиническая межрайонная больница" в крайне тяжелом состоянии был доставлен 9-летний мальчик с тяжелейшими травмами головы и тела, который впоследствии скончался в реанимационном отделении больницы. По предварительным данным, утром… мальчик пошел в школу, на лифте спустился на нижние этажи, где вышел из лифта и при попытке скатиться вниз по перилам потерял равновесие и упал вниз в лестничный пролет, по предварительным данным, с высоты 2-го этажа", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, информирует СУСК.