МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Верховный суд Чувашии отменил решение, которое обязывало заключенного одной из колоний региона удалить с тела татуировки в виде нацистской символики, сообщил РИА Новости глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Ранее Чебоксарский районный суд установил, на груди заключенного есть татуировки с нацистской символикой, использовавшейся в качестве государственной в фашистской Германии. Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, и оштрафовал его на 1 тысячу рублей. Кроме того, суд подверг его наказанию в виде конфискации предмета правонарушения в виде самостоятельного удаления татуировок.

Чиков пояснил, что решение было обжаловано прокурором по просьбе юриста "Агоры". "Суд прекратил производство по делу за недоказанностью", — сказал адвокат.

По его мнению, первоначальное решение об удалении татуировок в условиях колонии означало, что заключенный должен самостоятельно совершить членовредительство.

Понятия "нацистская атрибутика и символика" и "атрибутика и символика, сходные с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения" включают в себя знамена, значки, атрибуты униформы, иные отличительные знаки, приветствия и приветственные жесты, использовавшиеся организациями, признанными Нюрнбергским международным трибуналом преступными, а также воспроизведение перечисленных элементов атрибутики или символики в любой форме.