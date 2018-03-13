В Москве задержали двух мужчин, обвиняемых в педофилии

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Двое мужчин задержаны в Москве по обвинению в педофилии и изготовлении детской порнографии, сообщает во вторник сайт СК РФ.

"Расследуется уголовное дело в отношении двоих жителей столицы. Они обвиняются в совершении преступлений "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "фото- и видеосъемка несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору", — говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемые с июля 2015 года по январь 2018 года неоднократно совершали в отношении несовершеннолетних 2003, 2004 и 2007 годов рождения насильственные действия сексуального характера. При этом мужчины производили видео и фотосъемку совершаемых действий для изготовления порнографических материалов.

"В ходе допроса задержанные признали свою вину. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте", — добавили в СК.

Расследование дела продолжается, следователи выявляют иные возможные эпизоды преступной деятельности.