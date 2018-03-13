Житель Петербурга избил знакомого за отказ отдать ему котенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар – РИА Новости. Житель Петербурга избил своего знакомого за отказ передать ему котенка, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

В ноябре прошлого года мужчина потребовал, чтобы знакомый передал ему пятимесячного черно-белого котенка, но получил отказ. После этого он напал на собеседника и дважды ударил его по лицу. У мужчины закрытый перелом костей носа.

После нападения петербуржец забрал котенка себе. Сейчас его обвиняют в совершении разбоя. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.