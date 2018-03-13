Мать шестерых детей подозревают в убийстве ветерана под Липецком

ВОРОНЕЖ, 13 мар — РИА Новости. Мать шестерых детей, лишенная родительских прав на них и ранее судимая, подозревается в убийстве 93-летней участницы Великой Отечественной войны ради 50 тысяч рублей в селе Демкино Липецкой области, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
Подозреваемая забрала 50 тысяч рублей сбережений пожилой женщины и покинула дом. Тело 93-летней участницы войны обнаружила ее соседка, пришедшая навестить подругу. Соседка и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы, уточнили в СК.
В отношении 39-летней женщины возбуждено дело по статье "Убийство". По данным следствия, подозреваемая избавилась от платка убитой и перчаток, но спустя сутки была задержана. По ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.
"Установлено, что подозреваемая, являющаяся матерью шестерых детей и лишенная родительских прав, ранее судима за кражу и вела асоциальный образ жизни. Вину в совершении особо тяжкого преступления признала и подробно рассказала об обстоятельствах произошедшего", — информирует следствие.