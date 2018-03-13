Мосгорсуд отклонил жалобу на арест норвежца по делу о шпионаже

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Мосгорсуд оставил гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, под арестом до 5 мая, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Адвокат норвежца Илья Новиков в беседе с корреспондентом РИА Новости отметил, что это может быть не последнее продление ареста.
"Это рутинная стадия, но мы работаем в своем темпе. Возможно, это не последнее продление ареста в этом деле, мы посмотрим, что будет к маю. Берг настаивает на своей невиновности и намерен давать подробные показания, чтобы доказать это", — заявил Новиков.
По данным СМИ, Берга задержали в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, которые содержат секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. Передавал ему эти документы якобы россиянин Алексей Житнюк, которого ранее тот же суд арестовал по обвинению в государственной измене. Сообщалось, что Житнюк передавал информацию агентам Центрального разведывательного управления США через посредника.
Комментарием следствия РИА Новости не располагает, поскольку дело засекречено.
Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде встретилась с семьей Фрудо Берга в городе Киркенес, объявив о намерении обеспечить защиту интересов Берга и предоставить помощь "вне зависимости от того, какие обвинения ему были предъявлены".