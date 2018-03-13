Мосгорсуд отклонил жалобу на арест норвежца по делу о шпионаже

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Мосгорсуд оставил гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, под арестом до 5 мая, передает корреспондент РИА Новости из суда.

"Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", — огласил решение судья.

Адвокат норвежца Илья Новиков в беседе с корреспондентом РИА Новости отметил, что это может быть не последнее продление ареста.

"Это рутинная стадия, но мы работаем в своем темпе. Возможно, это не последнее продление ареста в этом деле, мы посмотрим, что будет к маю. Берг настаивает на своей невиновности и намерен давать подробные показания, чтобы доказать это", — заявил Новиков.

По данным СМИ, Берга задержали в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, которые содержат секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. Передавал ему эти документы якобы россиянин Алексей Житнюк, которого ранее тот же суд арестовал по обвинению в государственной измене. Сообщалось, что Житнюк передавал информацию агентам Центрального разведывательного управления США через посредника.

Адвокат норвежца Илья Новиков считает, что Берг мог быть "использован втемную". По его словам, норвежцу грозит до 20 лет лишения свободы, "но профессиональным иностранным разведчикам, каким ФСБ считает Берга, обычно дают не слишком много, и всегда учитывается возможность обмена на русского агента".

Комментарием следствия РИА Новости не располагает, поскольку дело засекречено.

Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде встретилась с семьей Фрудо Берга в городе Киркенес, объявив о намерении обеспечить защиту интересов Берга и предоставить помощь "вне зависимости от того, какие обвинения ему были предъявлены".