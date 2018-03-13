В Москве осудили водителя BMW, избившего женщину с детьми

Водитель BMW Р.Вьюнов на избрании ему меры пресечения в Хамовническом суде. Архивное фото

Водитель BMW Р.Вьюнов на избрании ему меры пресечения в Хамовническом суде. Архивное фото

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Водитель BMW Руслан Вьюнов, который избил женщину с детьми в центре Москвы за прикосновение к его автомобилю, получил шесть месяцев исправительных работ, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

"Приговором суда Вьюнову назначено наказание в шесть месяцев исправительных работ с удержанием 20 процентов из заработка в доход государства", — сказала она. Также суд удовлетворил гражданский иск женщины, ответчика обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Утром 5 мая 2017 года Вьюнов за рулем автомобиля BMW X5 на 1-м Вражском переулке не уступил дорогу женщине с двумя детьми десяти и восьми лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Желая обратить внимание водителя на нарушение правил дорожного движения, женщина дотронулась ладонью до кузова его автомобиля.

Вьюнов припарковал машину и, нецензурно выражаясь, напал на потерпевшую. Он обвинялся по статье 116 УК ("Побои"), по которой ему грозило наказание до двух лет лишения свободы.