МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза рассказал, что молодой человек его племянницы, которого разорвали собаки в Подмосковье, не спасал женщину, это сделал другой мужчина.

Накануне Лоза сообщил, что его племянница беременна от мужчины, которого загрызли собаки, и что он погиб, спасая женщину от стаи.

По словам музыканта, пострадавшая находится в реанимации, но должна выкарабкаться. "Да, от собак ее отбил другой мужчина, да, не мой родственник оказался героем", — написал он в Facebook.

Тем не менее, считает Лоза, "это дела не меняет". "Ведь Олега собаки загрызли на том же месте через два часа, и именно он своей смертью привлек внимание к этой проблеме, и сейчас ею занимаются уже на всех уровнях", — добавил музыкант.

Стая собак 11 марта напала на мужчину и женщину в поселке Курсаково под Истрой. Мужчина скончался от укусов, женщину доставили в больницу.

По данным местных властей, собак уже удалось поймать. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.