У двух мужчин в Москве изъяли более 56 тысяч пачек немаркированного табака

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Более 56 тысяч пачек немаркированной табачной продукции изъяли полицейские у двоих мужчин в Москве, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

"Сотрудниками полиции было установлено, что двое жителей столицы приобрели более 56 тысяч пачек немаркированной табачной продукции общей стоимостью около 3,5 миллиона рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались 30-летний приезжий и 57-летний москвич", — говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, злоумышленники намеревались сбыть товар через интернет. В ходе проведенных обысков в Магистральном переулке и Магистральном тупике полицейские обнаружили и изъяли на складах табачные изделия, подлежащие маркировке акцизными марками, уточнили в ведомстве.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — добавили в МВД.

Сейчас полицейские устанавливают каналы поступления и производства немаркированной табачной продукции, дополняется в сообщении.